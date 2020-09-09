794 لجنة تفتح أبوابها في انتخابات الشيوخ بسوهاج

فتحت اللجان الانتخابية في محافظة سوهاج، والبالغ عددها 794 لجنة فرعية، و698 مقرا انتخابيا أبوابها لاستقبال 3 ملايين و61 ألف ناخب ممن لهم حق التصويت في اليوم الثاني لانتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ.

ويتنافس في جولة الإعادة على 5 مقاعد للنظام الفردي 10 مرشحين، منهم 5 مرشحين عن حزب مستقبل وطن ومرشحين عن حزب حماة الوطن، ومرشح عن حزب الاتحاد، ومرشحين من المستقلين.

واطمأن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، من رؤساء اللجان خلال جولته امس، على توفير كل سبل الراحة، موجها رؤساء الاحياء والمدن بالتنسيق التام وتذليل أي عقبات، والتأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتكثيف أعمال تطهير اللجان، وأماكن انتظار الناخبين، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان.

وأكد المحافظ عدم تلقي غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة أية شكاوى، مناشدا جميع المواطنين ممن لهم حق التصويت بالنزول والمشاركة الإيجابية لاختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ، والتأكيد على عزم وإصرار الشعب المصري لاستكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة.