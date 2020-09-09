البابا يلتقي رئيس دير الأنبا صموئيل بجبل القلمون
يأتي اللقاء في إطار متابعة البابا للخدمة بالكنائس والأديرة القبطية
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مصطفى رحومة:
09:40 ص | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
البابا خلال لقاء رئيس دير الأنبا صموئيل
استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون.
ويأتي اللقاء في إطار متابعة البابا للخدمة بالكنائس والأديرة القبطية، في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وحرص البابا تواضروس الثاني خلال الفترة الماضية، على لقاء عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة، لمتابعة الخدمة ومناقشة أي تحديات أو معوقات وأوجه تنمية الخدمة الكنسية وتطويرها في ظل الاحتياج الرعوي.