تراجع طفيف في أسعار الذهب العالمية نتيجة صعود الدولار

سجلت أسعار الذهب العالمية تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم، تزامنا مع صعود الدولار ومحاولة أسواق المال العالمية الوقوف على قدميها، وتجاوز صدمة الخسائر التي منيت بها أسهم التكنولوجيا ببورصة وول ستريت في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وانخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.57% عند مستوى 1924.10 دولار للأوقية، كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.70% عند مستوى 1920.10 دولار للأوقية.

ويرى خبراء اقتصاديون أنّ استمرار تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا عالميا، إضافة إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، ساهم في الحد من خسائر أسعار الذهب العالمية، لتظل ضمن نطاق محدود.

على صعيد العملات، ارتفع مؤشر الدولار- الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات- بنحو 0.4% عند 93.072 نقطة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب عن نيته تحجيم علاقات بلاده الاقتصادية مع الصين، مهددا بمعاقبة أي شركة أمريكية توفر فرص عمل في الخارج، ومنع الشركات التي لا تزال تعمل مع الصين من الحصول على أي تعاقدات من الحكومة الأمريكية، بما ينذر بمزيد من التصعيد في العلاقات بين الاقتصاديين الأكبر عالميا.