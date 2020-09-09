جمال يوسف: خضعت لـ35 جلسة إشعاع و"رقبتي ووشي كانوا محروقين"

قال الفنان جمال يوسف، إنه بعد إصابته بمرض سرطان البلعوم أخبره الطبيب الخاص به بأن 11% فقط من الناس هم من يتحملون المرض، "رقبتي ووشي كانوا محروقين من الإشعاع ووزني قل".

وأضاف يوسف، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدي البلد، أنه خضع لـ35 جلسة إشعاع وجلسات الكيماوي، "مكنتش بنام بالليل، وجيت في نص الجلسات قالي نوقف شوية علشان خاطر أنت مش هتستحمل وجسمك بدأ يضعف، وجيت قولت لمراتي أنا مش هكمل علاج تاني وهسيبها لقدر ربنا".

وتابع، "كنت قاعد في أوضتي بالليل ومتضايق جدا لأني خلاص زهقت وتعبت وعلى طول ترجيع ومش عارف أبلع ولا أعمل أي حاجة وقولت مش هتعالج وهسيبها لربنا واللي عاوزة هيكون وقربت قوي من ربنا الفترة دي".