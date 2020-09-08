سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-9-2020 في مصر

سجّل سعر الدولار تباينًا أمام الجنيه المصري في التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر الحالي، وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر صرف الدولار في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

وخلال تعاملات أمس، شهد الدولار تراجعًا بحصيلة قرشين ليباع في بنوك "الأهلي المصري، مصر، الأهلي الكويتي - بيريوس، التنمية الصناعية، وأبوظبي الأول"، بـ15.85 جنيه، وللشراء 15.75 جنيه.

وسجّل أعلى سعر له في بنك "مصرف أبو ظبي الإسلامي" ليباع بـ15.87 مقابل 15.77 جنيها للشراء، وفي بنكي "التجاري الدولي، hsbc" يباع بـ15.83 مقابل 15.73 جنيه للشراء.

أسعار العملات الأجنبية

واستقر سعر صرف اليورو أمام الدولار فوق 1.18 دولار صباح أمس، في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون أحدث بيانات للوظائف الأميركية ويتأهبون لاجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس ليروا ما إذا كان صانعو السياسات سيقدمون المزيد من التحفيز أم لا، وذلك وفقًا لوكالة رويترز.

وهوى الدولار لأدنى مستوى في أكثر من عامين مقابل اليورو في بداية سبتمبر، إذ انتاب القلق المستثمرين بشأن تعافي الاقتصاد الأميركي، وراهنوا على أنّ أسعار الفائدة الأميركية ستظل منخفضة لفترة أطول في الوقت الذي استحدث فيه صانعو السياسات صندوقًا كبيرًا للتعافي في أوروبا.

لكن العملة الأميركية استقرت في الجلسات القليلة الماضية، على الأخص بعد أن لامس اليورو لفترة وجيزة مستوى 1.20 دولار وأعقب ذلك عمليات بيع للعملة الموحدة.

والأسواق المالية الأميركية مغلقة بمناسبة عطلة عيد العمال، لذا فأحجام التداول من المرجح أن تكون أضعف من المعتاد. ويقول محللون إنّ التراجع العنيف للأسهم الأميركية الأسبوع الماضي حفز أيضًا المتعاملين على تعديل مراكزهم في الدولار.

وكان الجنيه الإسترليني صاحب أكبر تحرك، إذ انخفض 0.5% بعد أن ذكرت تقارير أنّ بريطانيا هددت بإلغاء اتفاق للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وتراجعت العملة البريطانية 0.5% إلى 1.3218 دولار بينما مقابل اليورو لامست أدنى مستوى في أسبوع عند 89.605 بنس.

ومقابل الين، جرى تداول الدولار منخفضًا قليلا خلال الجلسة عند 106.19، ولم يطرأ تغير يُذكر على اليوان الصيني في التعاملات الخارجية، وسجل في أحدث تعاملات 6.8334 للدولار، بعد أن أشارت بيانات جمارك اليوم الاثنين إلى أنّ صادرات البلاد سجلت أقوى ارتفاع منذ مارس 2019 بينما انخفضت الواردات.