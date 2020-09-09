وزير الإسكان يوجّه بإنهاء حديقة العاصمة الإدارية: عايز الموقع خلية نحل

وجّه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شركات المقاولات المنفذة لمشروع الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بضغط معدلات التنفيذ وزيادة أعداد العمالة والمعدات، لتحقيق البرامج الزمنية المحددة، قائلا: "عايزين الموقع يتحول لخلية نحل".

جداول زمنية للتشغيل واستبعاد المقصرين

وأكد الجزار، تكليف استشاري المشروع بإعداد تقرير عن أداء كل شركة، ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدد للتنفيذ، على أن يتم استبعاد الشركات المُتقاعسة عن التنفيذ، وسحب الأعمال المُسندة لها.

وأوضح وزير الإسكان، أنّ هناك مجموعة عمل فنية ومحاسبية متكاملة للمشروع فقط، تعمل على تذليل العقبات والمعوقات، وعمل التنسيقات اللازمة بين الأطراف كافة، مؤكدا صرف المستحقات المالية للشركات، وبذل كل جهد ممكن، إذ إنّ نجاح هذا المشروع القومي المهم، نجاح لنا جميعا.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التقى مسؤولي شركات المقاولات المُنفذة لمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"، لمتابعة معدلات التنفيذ، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشاري المشروع.