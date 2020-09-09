فيديو.. جمال يوسف يبكي على الهواء: "بعد مرضي ابني قالي ضهري اتكسر"

بكى الفنان جمال يوسف، على الهواء خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدى البلد، أثناء تحدثه عن إصابته بسرطان البلعوم، "لقيت أحمد ابني دخل عليا الأوضة وأنا نايم وقولتله مش عاوز أتعالج، قالي أرجوك أنا عاوزك تتعالج وتقوم، أنا حاسس إن ضهري اتكسر من غيرك".

وأضاف يوسف، "لما ابني قالي الجملة دي أنا أتكسرت وبقيت بقول يارب، ومراتي قامت الصبح على أساس إني مش هروح الإشعاع وقولتلها لا أنا هروح، أنا عاوز أربي ولادي".

وتابع: "الدكتور قالي وقف جلسات الإشعاع رفضت وقولتله إني هكمل، وبالفعل كملت الـ35 جلسة وتعبت، ولساني اتحرق ورقبتي كلها، مكنتش بعرف آكل أو أشرب وقعدت فترة كبيرة معتمد على المحاليل، وقولت هقاوم".

وأكمل: "قلت أني هقاوم، والفترة اللي فاتت تعبت جدا بعد العلاج، ومفيش أي تحسن وعدى نحو 3 أسابيع ومش عارف آكل أو اتكلم ولما بتكلم بتهته لدرجة إن مراتي جابتلي جرس بجوار السرير علشان لما أعوز مياه أو أدخل الحمام لأن كانت عندي قرح فراش تعبتني زيادة وجابتلي يأس زيادة".