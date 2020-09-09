جمال يوسف: محمد صبحي كان بيكلمني يوميا وعاوز يعالجني برة

قال الفنان جمال يوسف، إن الفنان محمد صبحي كان حريصا على التحدث معه تلفونيا بشكل يومي، بعد إصابته بسرطان البلعوم، "كان بيسأل عليا كل يوم وعلى مراتي وبيكلم الدكتور بتاعي، ويقوله أنا متكفل بعلاجه بالكامل، وأخبره أن النقابة دفعت كل حاجة، وقاله أنا هسفره برة".

وأضاف "يوسف"، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدى البلد، "الفنان محمد صبحي أستاذي بدأت شغل معاه وأنا عندي 16 سنة، والمكالمة فرقت معايا نفسيا جدا، مراتي مكنتش مصدقة أنه هو اللي بيكلمها في التليفون وقالتلي واحد بيكدب".

وتابع، "محمد صبحي لما كلمني قولتله يا أستاذ أنا مش مصدق، وبعدين الدكتور كلمني بالليل وقالي الراجل ده بيحبك أوي ده عاوز يسفرك برة، ورجع قالي بعد كده أنا هبعتلك فلوس أبعتلي ابنك أو قولي بيتك فين وأنا هبعتلك فلوس وقولتله يا أستاذ أنا مستور مش محتاج حاجة لأن معايا الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، وده مش بني آدم ده ملاك".