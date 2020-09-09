الاستعانة بـ5 شركات من محافظات مختلفة لحل مشكلة مياه الساحل الشمالي

تحدث الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عن أزمة انقطاع مياه الشرب عن مدن الساحل الشمالي، لافتا إلى أنه جرى الإعلان مسبقا عن قطع المياه عن الساحل الشمال في يوم 31 أغسطس.

وأشار خالد إلى أن جهات سيادية طالبت بتأجيل قطع المياه أسبوعا، منوها بأنه جرى التنسيق مع رئاسة الشركة القابضة للمياه لاختيار توقيت القطع، لافتا إلى أنه جرى اختيار يوم في منتصف الأسبوع، بعيدا عن الإجازة الأسبوعية.

وأضاف "خالد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة قناة "ten"، أنهم وجدوا أن كمية المياه التي سيتم سحبها لفض الخطوط عمل التوصيلات كبيرة جدًا، فجرى الاستعانة بـ5 شركات مياه أخرى في القاهرة والجيزة والإسكندرية، لافتا إلى أن المنطقة التي جرى فيها الأعمال بها قرى نحو 25 قرية سياحية، إضافة لمدينة الحمام وتوابعها.

وأوضح أنهم واصلوا العمل لمدة 72 ساعة متواصلة، منها 48 ساعة للتجهيز، للانتهاء قبل جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، لافتا إلى أنهم أعلنوا أن مدة القطع ستستغرق 36 ساعة، ولكن جرى الانتهاء من الأعمال قبل هذه المدة، إذ انتهت أعمال الصيانة في مدينة الحمام والقرى التابعة لها خلال 6 ساعات فقط.