رئيس التحرير

محمود مسلم

الاستعانة بـ5 شركات من محافظات مختلفة لحل مشكلة مياه الساحل الشمالي

كتب:

محمد عزالدين
01:04 م | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
الصرف الصحي

الصرف الصحي

تحدث الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عن أزمة انقطاع مياه الشرب عن مدن الساحل الشمالي، لافتا إلى أنه جرى الإعلان مسبقا عن قطع المياه عن الساحل الشمال في يوم 31 أغسطس.

وأشار خالد إلى أن جهات سيادية طالبت بتأجيل قطع المياه أسبوعا، منوها بأنه جرى التنسيق مع رئاسة الشركة القابضة للمياه لاختيار توقيت القطع، لافتا إلى أنه جرى اختيار يوم في منتصف الأسبوع، بعيدا عن الإجازة الأسبوعية.

وأضاف "خالد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة قناة "ten"، أنهم وجدوا أن كمية المياه التي سيتم سحبها لفض الخطوط عمل التوصيلات كبيرة جدًا، فجرى الاستعانة بـ5 شركات مياه أخرى في القاهرة والجيزة والإسكندرية، لافتا إلى أن المنطقة التي جرى فيها الأعمال بها قرى نحو 25 قرية سياحية، إضافة لمدينة الحمام وتوابعها.

وأوضح أنهم واصلوا العمل لمدة 72 ساعة متواصلة، منها 48 ساعة للتجهيز، للانتهاء قبل جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، لافتا إلى أنهم أعلنوا أن مدة القطع ستستغرق 36 ساعة، ولكن جرى الانتهاء من الأعمال قبل هذه المدة، إذ انتهت أعمال الصيانة في مدينة الحمام والقرى التابعة لها خلال 6 ساعات فقط.

اقرأ المزيد:

19 مشروعاً بقطاع الصرف الصحي في دمياط بتكلفة 1.854 مليار جنيه

"الإسكان": مليار جنيه تكلفة إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي

محافظ الأقصر يتابع مشاريع الصرف الصحي بقرى أرمنت

محافظ المنوفية يؤكد استكمال الصرف الصحي بقرى زوير وسلكا

"الإسكان" تتوسع في إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي

الجزار: 300 مليار جنيه تكلفة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بالقرى