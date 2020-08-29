محافظ المنوفية يؤكد استكمال الصرف الصحي بقرى زوير وسلكا

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا بحضور رؤساء مركزى شبين الكوم وبركة السبع، وعدد من أهالى زوير، وأصحاب قطعتي الأرض التى سيقام عليهما غرفة الطرد بالدبايبة، وغرفة الاستقبال بالغوري، وذلك لاستكمال الإجراءات الخاصة بمشروع الصرف الصحى لقرى زوير وسلكا، وبدء التنفيذ الفعلى، للانتهاء من المشروع فى أسرع وقت، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وجرى الاتفاق على نزع ملكية الأراضى من الأهالى بالتراضى، وإعادة تقييم الأرض من خلال اللجان المخصصة لهذا الشأن، وسيتم تعويض الملاك، للمضى قدما لاستكمال باقى الإجرءات، والبدء فى العمل، وأبدى أصحاب الأرض موافقتهم للصالح العام.

وقدم محافظ المنوفية، الشكر للأهالى على شعورهم الوطنى وحسهم تجاه المسئولية المجتمعية، وتقديم الصالح العام على مصلحتهم الشخصية، كما قدم أحد أهالى زوير الشكر لهم، مشيداً بدورهم ودور محافظ المنوفية، فى إنهاء تلك المشكلة وتحقيق حلم أهالى زوير وسلكا، الذى طال انتظاره لفترات طويلة.

كما وجه محافظ المنوفية، رؤساء مدن بركة السبع وشبين الكوم ومسئولى الصرف الصحى، بالبدء فى العمل وإزالة أى معوقات، قد تأخر تنفيذ المشروع لخدمة أهالينا بقرى زوير وسلكا.