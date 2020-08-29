"الإسكان" تتوسع في إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي

تستهدف وزارة الإسكان تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المائية الحالية، ومنها معالجة مياه الصرف الصحي، لتوظيفها فى الاستخدامات المخصصة، وذلك عبر أكثر من مسار.

وأوضحت بيانات رسمية للوزارة أهم تلك الجهود فى النقاط التالية:

- تقوم وزارة الإسكان، بإعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي، من خلال معالجتها ثنائيًا وثلاثيًا، واستخدامها فى الأغراض المخصصة لها، بدلًا من التخلص منها كما كان يتم سابقًا، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، حيث تم تنفيذ 54 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية بصعيد مصر، لمعالجة 2.4 مليون متر مكعب بتكلفة 14 مليار جنيه.

- أكد عاصم الجزار وزير الإسكان فى بيان رسمي، تنفيذ محطات الصرف الصحي بأعلى كفاءة ممكنة، بحيث لا تشكل أي مشكلة على البيئة المحيطة، سواء من حيث التلوث أو الروائح الكريهة.

- إنشاء أكبر محطة معالجة ثلاثية بمدينة الغردقة، بطاقة إنتاجية 150 ألف متر في اليوم، وبتكلفة تتخطى ربع مليار جنيه، ومن المقرر أن تعالج ما يقرب من 130 ألف متر مياه صرف ناتجة عن مدينة الغردقة يوميًا، ويجرى تقسمها إلى 3 أجزاء.

- تعد عملية معالجة مياه الصرف الصحي، هي عملية إزالة الملوثات من مياه الصرف الصحي البلدية، والتي تحتوي بشكل رئيسي على مياه الصرف الصحي المنزلي، إضافة إلى القليل من مياه الصرف الصناعي، حيث تُستخدم العمليات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لإزالة الملوثات وإنتاج مياه الصرف المعالج التي تكون آمنة بدرجة كافية لإطلاقها في البيئة.