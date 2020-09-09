جمال يوسف: أشرف زكي مسبنيش.. ونهال عنبر كانت بتبعتلي العلاج لحد البيت

قال الفنان جمال يوسف، إن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، كان يسانده بشكل كبير أثناء مرضه بسرطان البلعوم، "ده مش بني آدم ده ملاك، والدكتور أشرف أيام الثورة أحنا وقفنا ضده وكنا عاوزين نغير النظام وكده، لكن لما رجع نقيب تاني وحتي وأحنا واقفين ضده ومش انتخبناه وحد يقوله عاوز حاجة يقول عينيا".

وأضاف "يوسف"، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن "الفنان أشرف زكي عمره ما بيقول لحد لا دايما بيقول عينيا، أؤمرني يا حبيبي اللي أنت عاوزه، للصغير والكبير، سواء للنجم أو للممثل الصغير".

وتابع، "نقيب الممثلين لما عرف أني تعبان عمل كل حاجة ليا، حولني للدكتور وعملي الإشعاع والكيماوي، على الرغم أن النقابة لها سقف معين في الفلوس، ومع ذلك الدكتور أشرف مسبنيش أبدا".

وأوضح الفنان جمال يوسف، أن الفنانة نهال عنبر، بعد أن علمت بمرضه ظلت ترسل العلاج له عن طريق سائقها، "هما دول زمايلي الفنانين والناس اللي بتتكلم عن الفن والفنانين أحنا عيلة محترمة".