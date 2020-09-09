التموين تعلن تأسيس البورصة السلعية المصرية برأس مال 91 مليون جنيه

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، في إطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية، مؤكدا أنّ البورصة السلعية ستوفر قدرا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين، عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على المتعاملين بمنصة البورصة في شكل سوق منظم، لزيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.

ولفت إلى أنّ البورصة السلعية جزء من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، ما ينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، موضحا أنّ ذلك يأتي وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع، ومنها الغذائية وغيرها من سلع أخرى.

وشهدت الأيام الماضية الانتهاء من تأسيس شركة بورصة السلع المصرية برأس مال 91 مليون جنيه موزعة على البورصة المصرية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع والتموين، وعدد من البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية وشركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر للمقاصة.

رئيس البورصة السلعية: نهدف لتقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة شركة البورصة السلعية المصرية، أنّ الغرض من الشركة هو إنشاء سوق منظم لتداول السلع الحاضرة "القابلة للتخزين"، وإدارة المخازن وتجهيزها، والتعاقد مع المخازن القائمة المرخصة، إضافة لإنشاء وإدارة صوامع الغلال وغرف التبريد "الثلاجات" الخاصة بحفظ السلع.

وأضاف عشماوي، أنّ البورصة السلعية تهدف لتقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع "مزارع أو تاجر أو منتج" إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها، لتداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة، لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشتري، في تحديد سعر السلع لصالح المستهلك، ما ينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات.

ومن المقرر البدء في طرح عدد من السلع الأساسية بالبورصة السلعية، مثل "القمح والزيت والسكر والأرز"، كمرحلة أولى في الربع الأول والثاني من العام المقبل 2021.