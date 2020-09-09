رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. الداخلية تفحص فيديو طفلة تقود سيارة نقل على الطريق السريع

كتب:

خالد فهمي
10:18 ص | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
طفلة تقود سيارة نقل

طفلة تقود سيارة نقل

قال مصدر أمني إنّ الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، تحقق في واقعة انتشار فيديو على فيس بوك، لطفلة تقود سيارة نقل ثقيل على الطريق السريع.

وأضاف المصدر أنّه سيتم فحص الفيديو للوقوف على حقيقته، بعرضه على لجنة مختصة للوقوف على تفاصيل الواقعة.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو كارثي لطفلة صغيرة تقود سيارة نقل ثقيل على أحد الطرق السريعة، بينما يوجهها شخصان آخران، وينبهانها لوجود سيارة على يمينها لتراها في المرآة.

اقرأ المزيد:

عاجل.. مصدر أمني: الإرهابي محمود عزت كان مختبئا داخل شقة بالتجمع الخامس

عاجل.. مصدر أمني: لم نتلق أي بلاغات بسرقة كؤوس منتخب مصر من الجبلاية

عاجل.. مصدر أمني: نفحص مزاعم زواج فتاتي المنصورة وشاب من صديقه

عاجل.. مصدر أمني: فحص مكثف لصفحتي فتاتي الزواج المزعوم تمهيدا لملاحقتهما