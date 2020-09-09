عاجل.. الداخلية تفحص فيديو طفلة تقود سيارة نقل على الطريق السريع

قال مصدر أمني إنّ الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، تحقق في واقعة انتشار فيديو على فيس بوك، لطفلة تقود سيارة نقل ثقيل على الطريق السريع.

وأضاف المصدر أنّه سيتم فحص الفيديو للوقوف على حقيقته، بعرضه على لجنة مختصة للوقوف على تفاصيل الواقعة.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو كارثي لطفلة صغيرة تقود سيارة نقل ثقيل على أحد الطرق السريعة، بينما يوجهها شخصان آخران، وينبهانها لوجود سيارة على يمينها لتراها في المرآة.