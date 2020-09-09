عاجل.. الداخلية تفحص فيديو طفلة تقود سيارة نقل على الطريق السريع
كتب:
خالد فهمي
10:18 ص | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
طفلة تقود سيارة نقل
قال مصدر أمني إنّ الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، تحقق في واقعة انتشار فيديو على فيس بوك، لطفلة تقود سيارة نقل ثقيل على الطريق السريع.
وأضاف المصدر أنّه سيتم فحص الفيديو للوقوف على حقيقته، بعرضه على لجنة مختصة للوقوف على تفاصيل الواقعة.
وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو كارثي لطفلة صغيرة تقود سيارة نقل ثقيل على أحد الطرق السريعة، بينما يوجهها شخصان آخران، وينبهانها لوجود سيارة على يمينها لتراها في المرآة.