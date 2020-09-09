جمال يوسف: مش خايف من الموت بس عاوز شوية وقت علشان استغفر

قال الفنان جمال يوسف، إنه لا يخاف من الموت، خاصة بعد إصابته بسرطان البلعوم، "كنت خايف في البداية علشان أنا بني آدم، ولما قربت من ربنا مش خايف، وخايف بس من حاجة واحدة وهي مقابلة الله عز وجل، وعاوز أقعد شوية علشان استغفر، وعندي أخطاء أكيد لأن أنا بني آدم".

وأضاف "يوسف"، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدى البلد، "عاوز استغفر كتير، مش عاوز أقابل ربنا وأنا عليا ذنوب أبدا".

وانهار الفنان على الهواء، أثناء حديثه قائلا "محدش يعرفني غير مراتي وعيالي والناس بيشبهوا عليا".

ووجه الفنان جمال يوسف الشكر لكل جمهوره على السوشيال ميديا، "أنا بحبكم أوي وأشكركم جدا لأن أنتم رفعتوا من روحي المعنوية وحسستوني أني لازم أعيش علشان خاطر الناس اللي بتحبني، مكنتش أعرف أن فيه ناس كتير أوي بتحبني والله".