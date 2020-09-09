إسعاد يونس عن سر نجاح "صاحبة السعادة": بنرمي مشاكلنا على الباب

قالت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، إن النجاح الرئيسي لبرنامج "صاحبة السعادة" على مدار مواسمه السبعة، يرجع إلى الحالة القائمة بين فريق العمل منذ البداية، والتي تُشبه "الجو الأسري".

وأضافت "يونس" خلال حوارها مع المذيعة آية الغرياني، ببرنامج "لايت شو" الذي يُعرض عبر قناة "الحياة"، بقولها: "اتجمعنا مع بعض على الجو الأسري، وعملنا ده منهج في شغلنا.. وبالتأكيد طالما فريق عمل أي برنامج بيحب بعضه بالطريقة دي النتيجة على الشاشة ستكون هائلة".

وتابعت: "فريق العمل لا ينفصل عن بعضه.. نضع مشاكلنا أمام باب الاستديو قبل العمل، حتى نستطيع تصدير طاقة إيجابية للجمهور"، مؤكدة أن هدفها الرئيسي هو عودة الأسرة للشاشة من جديد: "هدفنا أن الأسرة تتجمع على برنامجنا بمختلف الأعمار، يلاقوا راحتهم في البرنامج ده".

وكان الفنان أحمد حلمي، قد أنهى حالة الجدل المثارة حول هوية ضيف أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية إسعاد يونس، حيث أعلن حلوله ضيفا على الأخيرة، عبر حسابه الرسمي بتطبيق "إنستجرام".

ونشر "حلمي"، مقطعا مصورا من الكواليس، مرتديا جلبابا بلديا، وعلق عليه قائلاً: "استنوني في صاحبة السعادة مع الرائعة إسعاد يونس قريباً".

ونشرت قناة "dmc" العارضة للبرنامج، عبر صفحتها الرسمية فيديو دعائيا للبرنامج، كاشفة عن أنه سيعرض قريبا، ومن المقرر أن يذاع البرنامج مساء الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.