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إصابة 3 أشخاص في انهيار عقارين بالدقهلية

كتب:

صالح رمضان
10:41 ص | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
انهيار عقار شربين

انهيار عقار شربين

أصيب 3 أشخاص في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم، إثر انهيار عقارين متجاورين في منطقة "أرض غيث"، وهرعت قوات الحماية المدنية ورئاسة مركز شربين وأجهزة الأمن إلى مكان الحادث.

وتبيت أن عقار ملك "حسام الدفري"، مكون من 5 طوابق خال من السكان انهار، وهو ما تسبب في إحداث تصدع في عقار مجاور ملك "حسن صقر"، مكون من 3 طوابق وانهيار أجزاء كبيرة منه.

وتسبب الانهيار في إصابة مالك العقار الثاني وزوجته وابنه، وجرى نقلهم إلى مستشفى شربين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وأكد مصدر مسؤول، عدم وجود أي ضحايا تحت الأنقاض، وجار إزالة الأنقاض وفحص العقارات المجاورة للعقارين المنهارين.

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