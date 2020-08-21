إصابة سيدة إثر انهيار سقف عقار في الإسكندرية

أصيبت سيدة إثر انهيار سقف عقار قديم، مأهول بالسكان، مساء اليوم الجمعة، بشارع الجزيري بحي الجمرك في الإسكندرية.

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك في الإسكندرية بلاغا يفيد انهيار أجزاء من العقار رقم 12 بشارع الجزيري، ووجود مصاب.

انتقل مسئولو وحدة التدخل السريع بالحي وقوات الحماية المدنية وقسم شرطة الجمرك رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم، مكون من طابقين، مأهول بالسكان، وانهيار سقف الطابق الثاني، ما أسفر عن إصابة سيدة، وجرى نقلها إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

وقال محمود بريك، رئيس حي الجمرك، إنه جرى وضع حواجز حديدية حول العقار، وفتح الطريق أمام المارة، مشيرا إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.