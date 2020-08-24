انهيار بلكونة في عقار خال من السكان في المنصورة دون إصابات

انهارت بلكونة عقار خالٍ من السكان، أمس، بنطاق حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، ولم ينجم عن الانهيار أي خسائر بشرية.

وبحسب بيان حي غرب المنصورة، فقد ورد بلاغ من غرفة عمليات المحافظة بشأن انهيار بلكونة بمنطقة شارع رياض.

وأصدر المحاسب محمد عبد الباقي رئيس حي غرب المنصورة، توجيهات بانتقال كريمة صديق عبد الغفار نائب رئيس الحى، ومسؤولي الإدارة الهندسية والأزمات والكوارث بحي غرب برفقة قوة أمنية من قسم أول المنصورة ، إلى محيط العقار محل الواقعة

وبالمعاينة تبين وجود انهيار بلكونة الدور الثاني العلوى لعقار بمنطقة شارع رياض من الجلاء ، والعقار مكون من دور ارضى ودورين علوين ، ولم ينجم عن الحادث أي خسائر بالأرواح او الممتلكات

وتمكنت رئاسة حي غرب المنصورة بإزالة كافة مواطن الخطورة بالعقار ورفع الأثار الناجمة عن الانهيار وفتح الشارع للمارة .

وذكرت رئاسة الحي، في بيانها، أن "العقار خال من السكان وصادر قرارات بشأنه من الإدارة الهندسية بحي غرب المنصورة ، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مالك العقار لعدم تنفيذ القرار الهندسي الصادر بشأن العقار ، كما تحرر محضر بالواقعة من قبل قسم شرطة أول المنصورة ".