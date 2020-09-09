أشرف زكي: جمال يوسف صديق ورفيق كفاح وندعمه بكل الإمكانيات

قال الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، إن الفنان جمال يوسف، صديق ورفيق كفاح في الوسط الفني وأعرفه منذ بداياته، فهو إنسان طيب ومسالم ومحب للحياة، وعمرنا ما سمعنا عنه أي حاجة وحشة.

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدي البلد، أن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وهو قادر على أن يشفيه، "ولو وريت جمال تليفوني من حجم الفنانين والزملاء اللي بيدعوله وبتمنوا له الشفاء كبير جدا، وناس كتير من الزملاء معندهمش تليفونه ومش عاوزين يرهقوه مكالمات بسبب مرضه بسرطان البلعوم".

وتابع، "كل الوسط الفني يدعون له ويدعمونه، وإحنا معاه ومع أي زميل يمر بأي ظروف صعبة"، مؤكدا أن الفنان جمال يوسف يتبع بروتوكولا علاجيا جيدا للغاية ونتمني أنه خلال أيام يتماثل للشفاء وندعي الله بذلك وجميعنا نتضامن معه.

وأشار، إلي أن كل الشعب المصري كله تعاطف مع الحالة الإنسانية والمرضية له والجميع يدعون له ويريدون تقديم أي شيء له، وكل الزملاء جاهزين لتقديم الدعم له في أي موقف.