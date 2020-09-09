103 "محطة أرصاد جوية " على مستوى الجمهورية للتنبؤ بحالة الطقس

يتطلع العديد من "الناس" يومياً الى منصات الأرصاد الجوية لمعرفة تنبؤات أحوال "الطقس"، خاصة في فصل الشتاء، وأيضا في فصل الصيف في ظل ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ ، وذلك من خلال متابعة النشرات الجوية التلفزيونية ؛ أو المقدمه من خلال الصحف أو بمساعدة تطبيقات الهاتف المحمول، حتى يتسنى لهم قرار ما إذا كانوا بحاجة إلى حمل مظلة لهذا اليوم أو إرتداء النظارة الشمسية، مايترتب عليه التخطيط لأمور مستقبلية كالسفر، والتنزه وغيرها من الأمورالحيوية.

" الوطن" تأخذكم الى شرحٌ تفصيلي عما تقوم به الهيئة العامة للأرصاد الجوية من التنبؤ بأحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعه على مدار اليوم والساعة.

103 محطة علي مستوي الجمهورية تعمل علي مدار 24 ساعة لرصد حالة الطقس

صرح مصدر مسئول "بالهيئة العامة للأرصاد الجوية" ، أن عملية التنبؤ بالطقس لها عدة خطوات يأتي في مقدمتها الرصد من خلال المحطات التابعة للهيئة ، " فلدينا 103 محطة علي مستوي الجمهورية وكل محطة منهم تعمل علي مدار ال 24 ساعة، حيث يتم الرصد على مدار الساعة متضمناً اتجاه وسرعة الرياح ، درجة الحرارة ، والظواهر الجوية الطارئة ، الرؤية الأفقية" ، مشيراً إلى أنه يتم جمع تلك الرصدات وإرسالها إلي المقر الرئيسي للهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وأضاف ، في تصريحات خاصة " للوطن "، أنه يتم بعد ذلك تحديد هذه الرصدات علي الخرائط ، حيث يقوم الخبراء الأرصاد بتحليلها ، والفصل بين المرتفعات الجوية ، والمنخفضات وتحديد الكتل الهوائية المؤثرة علي الدولة ،ومن ثَم دراسة الكتل الهوائية المؤثرة علي الطقس وصفاتها "

قائلاً : "فعلى سبيل المثال لو كتلة هوائية قادمة من أوروبا فهذا يعني أنها ستكون كتلة هوائية ألطف في درجات الحرارة ، ومن الممكن أن يكون يصاحبها بعض السحب أو الأمطار حسب طبيعة الفصل ، أما إذا كانت الكتلة الهوائية قادمة من السودان أو من شبه الجزيرة العربية فهذا يعني أنها ستكون رطبة ، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة " .

عمليات التنبؤ تتم عن طريق .. المعادلات الرياضية أو الطريقة اليدوية

واشار"المصدر" ، إلى أنه بناء علي تحليل الخرائط الجوية تبدأ أولى خطوات التنبؤ الجوي ، حيث يكون التنبؤ بطريقتين ، طريقة يدوية عن طريق التحليل اليدوي لخرائط الطقس، وأخرى عن طريق مخرجات النماذج العددية ، وهي عبارة عن معادلات رياضية توصف حركة الغلاف الجوي وديناميكية الهواء، والتي نستطيع من خلالها رسم خرائط مستقبلية لحالة الطقس تترواح صلاحيتها من عشرة أيام إلى خمسة عشر يوماً ، موضحاً ، أن الخرائط عبارة عن خرائط ضغط جوي ، ورياح، ورطوبة وأمطار،حيث يتم دراسة هذه الخرائط علي مدار ال 24 ساعة وعمل مناقشة يومية لتحليل هذه الخرائط للتنبؤ بالنشرة الجوية اليومية أوالتنبؤ الأسبوعي لمدة 6 أيام .

وكيل مركز الإستشعار عن بعد : إرسال بيان تحذيري لكافة القطاعات الحيوية للدولة .. حال تقلبات الطقس

وقالت: الدكتورة "إيمان شاكر" وكيل مركز الاستشعار عن بعد "بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، "إن التنبؤات الجوية من شأنها رصد حالة الطقس التي تشتمل على ، درجات الحرارة ، الرياح ، الضغط الجوي ، الرؤية الأفقية ، الظواهر الجوية ، طبقا لكل فصل من فصول السنة المختلفة" ، لافتة إلي أنه في حالة التنبؤ بعدم استقرارأحوال الطقس تقوم الهيئة بإصدار إشعار بحالة الطقس ، من خلال إرسال بيان بحالة الطقس الطارئة لكافة وسائل الإعلام ، وكافة الجهات المعنية بالدولة ،علي رأسهم غرفة العمليات بمركز دعم واتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء لتبدأ في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة"، إضافة الى التنسيق بين الهيئة ومرافق الدولة المختلفة كقطاعات المرور ، والإسعاف ، من أجل التنسيق في حالة الطوارئ.

أجهزة الراديو والثيرموميتر والقمر الصناعي... لرصد حالة الطقس

وأوضحت ان لدى الهيئة 3 أنواع من المحطات لرصد الطقس، تنقسم إلى "محطات سطحية" ،والتي من شأنها رصد الظواهر الجوية علي سطح الأرض ، من خلال اجهزة "ثيرموميتر" تقيس درجات الحرارة والضغط الجوي وسرعة الرياح ، و"محطات علوية" تقوم برصد عناصر الطقس على ارتفاعات مختلفة من خلال جهاز "راديو سوند" إضافة إلى محطات تابعة لإدارة القوات المسلحة ، مشيرة إلي أن هناك أجهزة "يديوية" وأجهزة "اوتوماتيك" ، بالإضافة إلي التنبؤ بإستخدام صور الأقمار الصناعية والتي تعطي صورة واقعية للغلاف الجوي ، حيث يمكن استقبال هذه الصور كل 15 دقيقة ، أو كل 5 دقايق ، يمكن من خلالها تحديد السحب الموجودة وأنواعها ،والامطار وأماكنها ،والعواصف الترابية واتجاهها، موضحة أن "الهيئة" تمتلك الجيل الثاني للأقمار الصناعية ، وأنها بصددالإنتهاء من تركيب 3 ردارات طقس لاستخدامهم الفترة المقبلة.