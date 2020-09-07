انخفاض طفيف في درجات الحرارة حتى السبت

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ فصل الخريف يبدأ جغرافيا ورسميا في 21 سبتمبر، لكن هذا العام بدأ مبكرا بنحو أسبوعين، إذ إنّ درجات الحرارة ستنخفض قليلا الأيام المقبلة بداية من الثلاثاء وحتى السبت المقبل.

استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو لمدة أسبوعين

وأضافت أنّ درجة الحرارة ستتراوح في القاهرة الكبرى من 34 إلى 35 درجة مئوية، ويكون الطقس مائل للحرارة رطب نهارا لطيف ليلا، وبسبب ارتفاع نسبة الرطوبة يزداد الإحساس بالحرارة، كما أنّ الرطوبة ما زالت مستمرة لنحو أسبوعين، وتكون الرياح معتدلة على القاهرة الكبري والوجه البحري، وتتكون في الساعات الأولى الشبورة المائية قرب المسطحات المائية والأراضي الزراعية.

وأشارت إلى أنّ الطقس يكون معتدل نهارا لطيف ليلا على السواحل السمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتعيق الشبورة الحركة خلال ساعات الصباح الأولى، من الساعة الثالثة حتى السادسة صباحًا، وتكون الرياح معتدلة.

وعلى جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال الصعيد، يشهد الطقس انخفاضا في درجات الحرارة تتراوح بين 36 إلى 38 درجة مئوية، ويكون الطقس معتدل ليلا، وتضعف احتمالية تساقط الأمطار، وتنشط الرياح وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وبالنسبة لجنوب البلاد، فتشهد تحسنا في الأحوال الجوية، وتنخفض درجات الحرارة من 45، لتتراوح بين 42 و43 درجة مئوية، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة والرمال.