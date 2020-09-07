الأرصاد: انخفاض متوقع في درجات الحرارة بالقاهرة.. والأمطار بدأت مبكرا

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن مناطق وسط وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر ومناطق جنوب الصعيد ما زالت تشهد استمرار تساقط الأمطار متوسطة لغزيرة هناك، ما أدى لتكون السيول في بعض المناطق وإغلاق طريق رأس غارب.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية لها، ببرنامج "من مصر"، والذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، والمذاع على فضائية "CBC"، أنه ومن المتوقع أن يحدث انخفاض في درجات الحرارة بالقاهرة لتصل لـ34 درجة، فيما ستكون البداية الفعلية لفصل الخريف 21 سبتمبر الجاري، وأضحت أن هطول الأمطار بدأ في وقت مبكر هذا العام، وهو أمر طبيعي أن تبدأ بداية موسم الجغرافي بتلك الأجواء.

وأكدت أن هذا العام شهدنا أمطار شهر مارس الغزيرة والتي تسببت في غرق الكثير من المناطق، مشيرة إلى أن السيول تسببت من قبل بعواصف ترابية وإغلاق العديد من الطرق كطريق سفاجا والزعفرانة ورأس غارب، كما ظهرت سحب رعدية بتلك المناطق مع انخفاض الرؤية الأفقية.