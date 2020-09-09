الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، حالة الطقس اليوم الأربعاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، وأن يكون الطقس مائلًا للحرارة رطبًا على القاهرة والوجه البحري ويكون معتدلًا في السواحل الشمالية، وسيكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يكون الجو شديد الحرارة في شمال وجنوب الصعيد، فيما سيكون الطقس لطيفا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ليلًا، معتدلًا على جنوب الصعيد.

وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 34 والصغرى 24

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26

مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 21

بورسعيد العظمى 31 والصغرى 25

دمياط العظمى 30 والصغرى 25

الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 23

السويس العظمى 35 والصغرى 24

العريش العظمى 33 والصغرى 22

طابا العظمى 37 والصغرى 25

سانت كاترين العظمى 36 والصغرى 23

شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 31

الغردقة العظمى 40 والصغرى 30

الفيوم العظمى 37 والصغرى 24