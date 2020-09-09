إيهاب فهمي ونشوى مصطفى يدعمان جمال يوسف: "كلنا مستنينك ترجع"

عرضت الإعلامية لميس سلامة، مقدمة برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدى البلد، رسالة صوتية مسجلة للفنان إيهاب فهمي والفنانة نشوى مصطفى، يوجهان فيها الدعم للفنان جمال يوسف بعد إصابته بمرض سرطان البلعوم.

وقال "فهمي": "ألف سلامة عليك يا جمال وإن شاء الله تقوم بسلامة وبصحة وأقوى وأحسن من الأول يارب، كلنا مستنينك وترجع للساحة الفنية وتشتغل وتنور الدنيا كلها، وإن شاء الله موهبتك الجميلة دي يمكن ربنا أذن لها في الوقت ده تنور أكتر وأكتر".

وتابع، "يارب نفرح في وقت قريب بشفاك التام، وحمدا لله على سلامتك مؤقتا، وواثق أن ربنا كرمه كبير أوي وهتقوم وهتبقي زي الفل".

من جانبها قالت الفنانة نشوى مصطفى "صباح الفل على زميلي وصديقي وأخويا الفنان جمال يوسف، وإن شاء الله تقوم بالسلامة ومعلش ده اختبار من ربنا وهتبقي زي الفل وهنرجع نشتغل تاني مع بعض وهنعمل أجمل مسلسلات وأنت فنان كبير ومحترم وأخ فاضل وصديق عزيز".

وأكملت، "كل الناس بتحبك يا جمال وكل الناس بتدعليك ربنا يقومك بألف سلامة".

وكانت الإعلامية لميس سلامة قد استضافت الفنان جمال يوسف بعد إصابته بسرطان البلعوم في أول ظهور له على الفضائيات.