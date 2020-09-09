مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 9 أستاذة في 4 كليات

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته المنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور طارق الجمال، على قرارات تعيين 9 أستاذة بكليات الطب والصيدلة والعلوم والزراعة.

ونصت القرارات علي تعيين الدكتورة جيهان سيد أحمد حسن، بقسم الأشعة التشخيصية بكلية الطب والدكتور أحمد السيد أحمد أبو كريشة بقسم جراحة المخ و الأعصاب، إلى جانب منح الدكتور سيد قاعود عبد الشافي محمود اللقب العلمي لوظيفة أستاذ بقسم التخدير و العناية المركزة.

و في كلية الصيدلة، أصدر رئيس الجامعة قرارات بتعيين 3 من الأساتذة بقسم صيدلانيات وهم الدكتور إكرامي عبد الرحيم خليل إبراهيم، والدكتورة منى مصطفي محمد المهدي، والدكتورة دينا فتح الله محمد محمد، وفي كلية العلوم تضمنت القرارات تعيين كلا من الدكتورة نعيمة محمد همام يوسف، بقسم النبات والميكروبيولوجي، ومنح الدكتور محمود علي حسين عبده، اللقب العلمي لوظيفة أستاذ في الكيمياء العضوية، وفي كلية الزراعة تقرر تعيين الدكتور علي محمد عبد الرحيم محمد بقسم الألبان بالكلية .