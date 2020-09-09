اللجنة العربية بالبرلمان تتضامن مع السودان وتشيد بموقف مصر

أعلنت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة أحمد رسلان، تضامنها الكامل مع دولة السودان الشقيقة في ظل ما تتعرض له من سيول وفيضانات تسببت في وفاة عشرات القتلى والمصابين، فضلا عن عدم مئات المنازل والإنشاءات.

وقال النائب أحمد رسلان: "الألم الذي يتعرض له أهالي السودان شعر به كل مواطن مصري، وهو خير شاهد ودليل على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين".

وأكد النائب، استعداد مصر الكامل لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للسودان حتى تجاوز هذه المحنة الشديدة، لا سيما وأن للسودان حق الجوار والعروبة مع مصر، متابعا: فضلا عن أنها أحد الدول الإفريقية التي يربطنا بها مصير واحد.

وفي السياق ذاته، أشاد أحمد رسلان، بالتحرك المصري العاجل بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتقديم كل أشكال المساعدات لإنقاذ السودان من كبوته، قائلا: ليس جديدا على مصر أن تقف هذا الموقف في مؤازرة أي دولة تتعرض لمثل هذه الكوارث.