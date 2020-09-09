زكي فطين عبدالوهاب يرثي نجوما ماتوا مفلسين: الفنان تاريخ وقيمة

قال الفنان زكي فطين عبدالوهاب، إن ما يُخلد الفنان هو ما يقدمه من أعمال بعيدًا عن ثروته وأمواله، ساردًا أسماء 10 من مشاهير الفن، الذين رحلوا عن دنيانا "مفلسين"، ولكن بقت أعمالهم خالدة.

ودوّن "عبدالوهاب" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: "فنانين ماتوا مفلسين، نجيب الريحاني، إسماعيل ياسين، عادل خيري، رياض القصبجي الشهير بـ الشاويش عطية، عبدالسلام النابلسي، زينات صدقي، نجوى سالم، وداد حمدي، عبدالفتاح القصري، حسن فايق، عبدالمنعم إبراهيم، حسن قتله صاحب الجملة الشهيرة "أصل أنا عندي شعرة"، أحمد فرحات عمر أو الدكتور شديد وجملته الشهيرة وماله ياخويا، الخواجة بيجو وأبو لمعة، وغيرهم الكثير".

واستطرد: "لكن سوف يخلدوا إلى أبد الأبدين، الفنان تاريخ وقيمة قبل الفلوس".

وكان الفنان زكي فطين عبدالوهاب، قال إنّه ورث عن والده المخرج الراحل فطين عبدالوهاب، عدم احترام الفلوس، ودوّن عبر حسابه على فيس بوك: "عمري ما احترمت الفلوس، ورثت ده عن أبويا الله يرحمه".