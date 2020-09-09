زكي فطين عبدالوهاب: عمري ما احترمت الفلوس وأبويا مات مفلس

قال الفنان زكي فطين عبدالوهاب، إنّه ورث عن والده المخرج الراحل فطين عبدالوهاب، عدم احترام الفلوس، ودوّن عبر حسابه على فيس بوك: "عمري ما احترمت الفلوس، ورثت ده عن أبويا الله يرحمه".

وتابع: "عمل 53 فيلم في أقل من 20 سنة، وأجره كان الأعلى بين المخرجين، لكن أغلب أفلامه كانت box office hits، وعلى سبيل المثال فيلم "(ابن حميدو) اتكلف 18 ألف جنيه، وجاب 68 ألف جنيه".

وأضاف: "ده كان رقم كبير قوي وقتها، ورغم ده أبويا مات مفلس، لكن قيمته الفنية هتفضل لحد يومنا، واسمه سيظل خالدا إلى أبد الأبدين هو وآخرين مثله، وده أكبر وأجمل إنجاز".

وكان الفنان زكي فطين عبدالوهاب، أثنى عبر حسابه على فيس بوك، على الطبقة الشعبية وبعض أهالي المناطق العشوائية، وكتب عبر حسابه: "بعيدا عن التحرش والاغتصاب والتنمر وغيره، أجدع ناس قابلتهم في حياتي كانوا من طبقات شعبية، حتى العشوائيات فيهم ولاد بلد جدعان كتير، ولاد الناس مش فلوس وأصل وحسب ونسب، ولاد الناس في الأول والآخر تربية".