أحمد فلوكس لجمهوره: العطاء غير المشروط يغمر حياتك بالسعادة

وجه الفنان أحمد فلوكس رسالة إلى جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيدوهات "انستجرام".

حيث نشر "فلوكس" صورة جديدة له، وعلق عليها قائلاً، "العطاء .. هو قمة الإحسان إلى نفسك.. إذا كنت تشعر بحاجتك لشئ ما ، قدّم عطاء.. عطاءً غير مشروط" .

وأضاف، "بعد فترة من العطاء غير المشروط ستشعر به ينعكس إليك.. يغمر ذاتك وحياتك بالسعادة".

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس، فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.