عجيبة للبترول: إنتاج 16 مليونا و326 ألف برميل زيت خام خلال 2019-2020

قال المهندس محمد بيضون، رئيس شركة عجيبة للبترول، إن استثمارات الشركة بلغت حوالى 349 مليون دولار، خلال العام المالي الماضي2019-2020.

وأضاف "بيضون"، أن إنتاج الشركة من الزيت الخام، وصل إلى 16 مليونا 326 ألف برميل زيت خام خلال 2019-2020، كما بلغ إنتاج الغاز حوالي 20 مليون قدم مكعب غاز يومياً.

وأشار إلى أنه تم إضافة حوالى 10 ملايين برميل زيت خام، وحوالى 24 مليار قدم مكعب غاز للاحتياطي القابل للاستخراج.