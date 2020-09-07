أبرز خدمات "البترول" للتحول الرقمي تسهيلا على المواطنين

تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، زيادة التحول الرقمي في مختلف قطاعاتها، وهو ما يسهل عملية الوصول إلى المواطنين، وتيسيرا عليهم.

وقالت الوزارة في بيانات سابقة، إنها تسعى تماشيا مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمي، خاصة في ظل الظروف التي مر بها العالم كله، خلال الفترة الماضية، بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونفذت وزارة البترول العديد من المشروعات التي تمكنها من التحول الرقمي، منها تنفيذ مشروع بوابة مصر، للاستكشاف والإنتاج للتسويق للمناطق البترولية عالميا، التي تقضي بتوفير البنية التحتية الرقمية والتطبيقات الإلكترونية المتقدمة، لإدارة جولات المزايدات العالمية، للبحث عن البترول والغاز، وإعداد خريطة استثمارية لمناطق المزايدات، واستخدام الطرق الحديثة في عمليات التسويق والترويج لفرص وأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.

يأتي هذا بجانب الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها:

- تسجيل قراءة العداد إلكترونيا.

- إمكانية سداد فواتير الغاز إلكترونيا، عن طريق بطاقات الائتمان.

- سداد فواتير الغاز من خلال الدفع عن طريق "فوري".

- طرح ميزة سداد أقساط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، من خلال "فوري".