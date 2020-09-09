الفرعونية للبترول: بدء الإنتاج من بئرين جديدين قبل نهاية العام

قال المهندس محمد سمير، رئيس شركة الفرعونية للبترول، إنه سيتم بدء الإنتاج من البئرين الجديدين "أتول4" و"القطامية"، قبل نهاية العام الحالي، ومن المخطط أن يبلغ إنتاج البئرين 160 مليون قدم مكعب يومياً باستثمارات حوالى 280 مليون دولار.

وأضاف "سمير"، أنه يتم العمل الآن على الانتهاء من التصميمات الهندسية وتصنيع المعدات التحت سطحية التي سيتم الانتهاء من تركيبها بنهاية شهر أكتوبر القادم لمشروع البئرين أتول 4 والقطامية.

وأشار إلى أن إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي بلغ 411 مليون قدم مكعب غاز طبيعي، بالإضافة إلى 7.6 ألف برميل متكثفات خلال العام.

ولفت "سمير"، إلى أن حقل "أتول"، شهد زيادة في الإنتاج بلغت 250 مليون قدم مكعب يومياً إلى 320 مليون قدم مكعب يومياً بنهاية العام.