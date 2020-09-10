10 خدمات من "النقل" لطلاب المدارس والجامعات في العام الدراسي الجديد

أيام قليلة تفصلنا عن إنطلاق العام الدراسي الجديد، وبدأت وزارة النقل، فى توفير الخدمات اللازمة، لجموع طلاب المدارس والجامعات، الذين يستقلون قطارات المترو والسكة الحديد، من حيث تجهيز القطارات وصيانتها، وزيادة منافذ بيع التذاكر، وتنفيذ أكشاك تذاكر متنقلة بالمحطات، لمنع زحام المواطنين والطلاب على شبابيك التذاكر داخل صالات المحطات.

رئيس السكة الحديد: الدفع بقطارات جديدة تزامنا مع العام الدراسي الجديد

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة انتهت من كل الاستعدادات النهائية؛ لانطلاق العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ فى 17 أكتوبر المقبل، من حيث خضوع جميع القطارات لصيانات عاجلة، للتأكد من سلامتها الفنية قبل التشغيل، للحفاظ على أرواح المواطنين وحركة مسير القطارات، لافتا إلى أنه سيجرى الدفع بقطارات جديدة الشهر المقبل، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأضاف "رسلان"، في تصريح لـ"الوطن"، أن الهيئة زودت عدد منافذ بيع التذاكر بالمحطات الرئيسية لمنع زحام المواطنين على شبابيك التذاكر، لافتا إلى أنه جرى تجهيز نحو 25 قطارا إضافيا سيتم الدفع بهم وقت الحاجة، موضحا أن هناك فرق صيانة ستكون منتشرة على مناطق متفرقة من المحطات وخطوط السكة الحديد لمواجهة الأعطال الطارئة للعمل على إصلاحها وعدم تعطيل حركة القطارات.

رسلان: لجان تفتيش بالقطارات لضبط الهاربين من دفع قيمة التذكرة

وأشار "رسلان"، إلى أن هناك لجان ستقوم بالتفتيش على تذاكر الركاب من أول رحلة القيام حتى الوصول، لضبط المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطار، مؤكدا أنه في حال ضبط أي هارب "مزوغ" من دفع الآجرة سيتم عمل محضر فوري له ويقوم بدفع الغرامة المحددة من قبل الهيئة وهي 50 جنيها بالقطارات الروسية، و40 جنيها لقطارات الـVIP، و30 جنيها للقطارات المكيفة، و20 جنيها لقطارات الدرجة الثالثة، و10 جنيهات للضواحي، ثم يقوم بدفع ثمن التذكرة كاملا، لافتا إلى أنه لا يوجد أي تراخٍ من قبل المسؤولين في تطبيق الغرامات على جميع المخالفين لتعليمات الهيئة.

ومن جانبه، أكد المهندس على الفضالي، رئيس مترو الأنفاق، أن الشركة انتهت من جميع الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، والذى من المنتظر أن يبدأ في 17 أكتوبر المقبل، بزيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات الأكثر كثافة بالخطين الأول والثاني، إضافة إلى توفير "الفكة" لمنع طوابير الزحام أمام شبابيك التذاكر.

"الفضالي": تجهيز وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات لعلاج الحالات المرضية الطارئة

وقال "الفضالي"، لـ"الوطن"، إنه جرى تجهيز وحدات الإسعاف المتنقلة بالمحطات وتوفير كافة المستلزمات الطبية بها، لعلاج الحالات الطارئة، وأيضًا علاج أي حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، ومن ثم نقله لأقرب مستشفى عزل لتلقي العلاج اللازم، موضحًا أن الشركة تواصل تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من حيث تعقيم القطارات وتطهير المحطات وتعقيم مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر.

وترصد "الوطن"، الـ 10 خدمات المقدمة من النقل إلى طلاب المدارس والجامعات بمناسبة العام الدراسي الجديد.. وهى كالتالى:

1- توفير الفكة المعدنية بالمحطات لمنع تأخر الطلاب عن الحضور للمدارس والجامعات.

2- تنفيذ أكشاك بيع تذاكر متنقلة بمحطات السكة الحديد والمترو لمواجهة الزحام على شبابيك التذاكر.

3- تجهيز 6 قطارات جديدة بالسكة الحديد مكونة من الجرارات الأمريكية الجديدة والعربات الروسية الجديدة لتشغيلهما تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.

4- تجهيز 15 قطارا إضافيا بمترو الأنفاق سيتم الدفع بهما وقت الذروة الصباحية والمسائية تزامنا مع بدء الدراسة.

5- زيادة مكاتب الاشتراكات بالمحطات سواء المترو أو السكة الحديد لسرعة قيام الطلاب بعمل اشتراكات استقلال القطارات.

6- تعقيم القطارات قبل وبعد قيام الرحلات لمواجهة كورونا.

7- تطهير وتنظيف المحطات بالسكة الحديد والمترو كل ساعتين لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

8- توفير كمامات طبية بمكاتب صرافين التذاكر تصرف للطلاب بأسعار رمزية.

9- تعديل بعض مواعيد قيام ووصول بعض القطارات بالسكة الحديد للتسهيل على الطلاب الوصول للجامعات والمدارس وأيضا سهولة الوصول للمنزل بعد انتهاء اليوم الدراسي.

10- تقليل زمن التقاطر بالخطوط الثلاثة للمترو لاستيعاب جموع الركاب تزامنا مع عودة الدراسة.