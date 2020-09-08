بفرمان من طارق شوقي: 66 ألف وزير تعليم في العام الدراسي الجديد

منح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لمديري المدارس في جميع أنحاء الجمهورية، صلاحيات تحديد مواعيد وأيام حضور الطلاب، بجانب إقامة طابور الصباح من عدمه وإلغاء الأنشطة المدرسية أو إقامتها.

وأكد "شوقي" خلال مؤتمر إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد، أن كل مدير مدرسة هو المسؤول عن إدارة العملية التعليمية داخل أرجاء مدرسته، بالتعاون مع الإدارة التعليمية التابع لها، ويحق له وضع الجداول المناسبة لظروف المراحل التعليمية وكثافة الطلاب، ما يعني أن كل مدير مدرسة سيكون "وزير مدرسته".

وبمراجعة الإحصاءات الرسمية في وزارة التربية والتعليم، تبين وجود 54 ألف مدرسة، بعضها يحتوي على مرحلة تعليمية واحدة بمدير واحد، وبعدها يحتوي على أكثر من مرحلة، ولكل مرحلة مدير، إضافة إلى مدير المراحل في كل مدرسة، ما يُشير إلى وجود ما يقرب من 66 ألف مدير مدرسة.

وأكد الوزير، أن طلاب رياض الأطفال سيكونون أكثر المراحل التعليمية حضورًا في العام الجديد، نظرًا إلى عدم قدرة هؤلاء الطلاب على التعامل مع التكنولوجيا التعليمية بشكل جيد، بجانب ضرورة تعليم هؤلاء الطلاب للقيم والمبادئ المجتمعية، الأمر الذي يتطلب حضورهم لأقصى مدة زمنية.

وأضاف أن هناك مكتبة كبيرة بها أفلام من المرحلة الإعدادية إلى الثانوية، عبارة عن أفلام مكثفة وتدريب على نظام الأسئلة الجديدة في الثانوية العامة، ويشارك فيها أفضل المعلمين والمركز القومى للامتحانات.

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه لن يتم طباعة كتب للمرحلة الثانوية بسنواتها الثلاث، العام المقبل، وسوف توفر الوزارة الكتب في شكل ومحتوى رقمي.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقده في مقر ديوان الوزارة لإعلان خطة العام الدراسي الجديد، أن هناك مكتبة كبيرة بها أفلام من المرحلة الإعدادية إلى الثانوية، تتضمن تدريبًا على نظام الأسئلة الجديدة في الثانوية العامة، ويشارك فيها أفضل المعلمين والمركز القومي للامتحانات.

وأكد الوزير خلال مؤتمر إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد، اعتماد تدريب المعلمين في أكاديمية تدريب جديدة، تمنحهم شهادات جودة حقيقية، وتُشير إلى اجتياز المعلم للتدريبات بشكل فعلي، مشيرًا إلى أن العام الدراسي 2020 – 2021 سيشهد عودة هيبة المعلم والمدرسة على حد سواء، وسيكون عام عودة الطلاب للمدارس وليس ابتعادهم عنها.

وأضاف أنه سيتم تفعيل نظام المجموعات المدرسية، والتي سيتم تنظيمها لصفوف النقل تحت إشراف المدرسة، وكذلك تنظيم مجموعات تقوية للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي تحت إشراف الإدارة التعليمية، وذلك من خلال تجهيز قاعات للمجموعات بالشهادات العامة تكنولوجيًا بما يتناسب مع توجهات الوزارة نحو التعلم الإلكتروني.

وأكد الوزير، أن مجموعات التقوية اختيارية في المواد المدرسية بالمدارس الرسمية، مشيرًا إلى المعلم سيحصل على مقابل 85% من قيمة الدخل، قائلًا: "يا رب المدرسين يبقوا مليارديرات طالما شاطرين وبيشتغلوا قانوني".

وقال وزير التربية والتعليم، إن طلاب الثانوية العامة سيخضعون لنظام تقييم حديث بشكل كامل، لن يتواجد فيه أي تعاملات ورقية، سواء من طباعة الأسئلة أو تصحيحها، لافتًا إلى إلغاء التظلمات، لأن الامتحانات ستجري إلكترونيًا، والطالب سيحصل على نتيجته فور انتهائه من أداء الامتحان.