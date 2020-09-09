5 خطوات لاستخراج اشتراكات القطارات للطلاب قبل بدء الدراسة

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق العام الدراسي الجديد، ويستعد الطلاب من جميع أنحاء المحافظات المصرية للدراسة، ولعل توفير المواصلات العامة للطلاب، وازدحام الطرق واحدة من الجوانب التى تشغل الكثيرين، وهو ما يتطلب من هيئة السكة الحديد خطوات جديدة، واستعدادات خاصة للعام الدراسي الجديد.

وأعلنت الهيئة أنها ستوفر نحو 25 قطارا إضافيا سيتم تشغيلهما وقت الذروة الصباحية والمسائية، تزامنا مع استقبال العام الدراسي الجديد، إضافة إلى تشغيل 6 قطارات جديدة مكونة من الجرارات الأمريكية الجديدة والعربات الروسية الجديدة، كما ستقوم الهيئة بطرح تخفيضات على الاشتراكات الشهرية لطلاب المدارس والجامعات والتى تصل إلى نسبة 98%.

ربما لا يعرف الكثير من طلاب المدارس والجامعات طريقة الاشتراك بقطارت السكة الحديد، وهو ما نستعرضه في السطور التالية:

1- إذا اردت استخراج اشتراكًا بقطارات السكك الحديدية، عليك التوجه لمكتب الاشتراكات بمحطة السكة الحديد، وقم بصرف استمارة طلب اشتراك مقابل 5 جنيهات.

2- احرص على إحضار 2 صورة شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي.

3- قم بملء بيانات الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية.

4- استخراج الاشتراك لاستقلال القطارات من المحطة الكائنة بالمنطقة التي يقيم بها الطالب.

5- الاشتراك يتيح للطالب استقلال القطارات العادية فقط "المميزة والمطورة"، وتحدد قيمة الاشتراك وفقًا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول.

أنواع الاشتراكات المتاحة للطلاب

1- مسافة 2000 كيلومتر صلاحيته 3 أشهر.

2- مسافة 3000 كيلومتر صلاحيته 3 أشهر.

3- مسافة 5000 كيلومتر صلاحيته 6 أشهر.

4- مسافة 10000 كيلومتر صلاحيته 9 أشهر.

أماكن استخراج اشتراكات القطارات

يمكنك الاستعانة بـ54 مكتب اشتراكات بـ31 محطة منتشرة على مستوى الجمهورية، منها 33 مكتبا بالوجه البحري بمحطات "القاهرة- بنها- طنطا- سيدي جابر- الإسكندرية- الزقازيق- الإسماعيلية- منيا القمح- المنصورة- منوف- كفرالشيخ- كفر صقر- شبرا- شبين الكوم- شبين القناطر- تفهنا الأشراف- كوم حمادة- الخطاطبة- قويسنا"، و21 مكتبا بالوجه القبلي بمحطات "الجيزة- الواسطى- بني سويف- المنيا - أسيوط - سوهاج - نجع حمادي - بني مزار- ملوي- قنا- الأقصر- أسوان".

ومن جهته، أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، لـ"الوطن"، أن الهيئة جاهزة تماما للعام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أنه تم تجهيز القطارات، وصيانتها، بالإضافة إلى زيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات الرئيسية، وتعديل مواعيد قيام بعض القطارات، علاوة على تنفيذ إجراءات وقائية صارمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.