جون طلعت يطالب بإخضاع المروجين لزواج المثليين لسلطة القانون

طالب جون طلعت عضو مجلس النواب، بإخضاع المروجين لزواج المثليين في مصر إلى سلطة القانون، مؤكدا أن هذه المطالب هدفها نشر وعي زائف ومغلوط وتطبيع هذه الأفكار داخل المجتمع.

وأشار جون إلى أن إعلان فتيات أو شباب عن زواجهم من بعضهم البعض عبر "فيسبوك" هو مخطط خبيث يستهدف النيل من المجتمع المصري حتى لو ثبت فيما بعد أن الحسابات التي أعلنت هذا الأمر مزيفة وغير حقيقية.

وأكد جون أن الحرب التي تتعرض لها مصر هي في الأساس حرب ضد قيم المجتمع وثوابته، لذا فإن مواجهتها لابد أن تتم عبر سلطة القانون وبكل حزم وجدية.

وأضاف جون: "لا يمكن التغاضي عن جريمة من عينة إعلان فتاتين زواجهما عبر فيسبوك لمجرد أنه قد تبين لنا أن الحسابات مزيفة فهذا أمر لا مجال فيه للهزل بل لابد من تتبع أصحاب هذه الحسابات وملاحقتهم بالقانون".

وأكد جون أن ظهور إعلانين في توقيتات متزامنة عن زواج المثليين بين 2 من الفتيات من جهة و2 من الرجال من جهة أخرى لا يمكن أن يكون من قبيل الصدفة، إنما هو جزء من مؤامرة ضد أخلاق وتكوين هذا المجتمع ولابد من ملاحقة المتورطين فيها.