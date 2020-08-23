جون طلعت يناشد الحكومة إحكام الرقابة على حركة سيارات نقل الوقود

ناشد النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزير النقل الفريق كامل الوزير، والمهندس طارق الملا، بدراسة دقيقة لتزايد ظاهرة حوادث سيارات نقل المواد البترولية على الطرق وتداعياتها السلبية علي حركة المواصلات والمواطنين وسياراتهم.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، تعليقًا على ما شهدته الأيام الماضية من تكرار حوادث سيارات نقل المواد البترولية على الطريق الدائري باتجاه المعادي، مؤكدًا أن الرقابة ضرورة مهمة لتنفيذ الضوابط والإرشادات التي تعمل على تطبيقها شركات نقل المواد البترولية سواء الحكومية أو القطاع الخاص.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تكرار مثل هذه الحوادث يحتاج للتشديد من إجراءات الرقابة على أنشطة نقل وتوزيع المنتجات البترولية وتأمينها، لتحقيق أقصى درجات الأمان والسلامة أثناء نقل هذه المنتجات على الطرق حفاظًا على صحة المواطنين وأملاكهم، وأيضا مراعاة توقيت سير مثل هذه السيارات وضرورة عدم تحركها فترات الزحام نهارًا.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية الاستمرار في تحديث ورفع كفاءة أسطول نقل وتوزيع المنتجات البترولية وتطويره من قبل الحكومة، والتنسيق بشأن مواجهة تداعيات مثل هذه الحوادث، مع تنفيذ برامج الصيانة المتطورة للحفاظ على الأصول والمعدات الإنتاجية والعاملين والالتزام الكامل بضوابط الأمان الصناعي والسلامة أثناء عمليات النقل والتوزيع.