أبو الغيط: الجهد الإغاثي العربي للتعامل مع الكوارث ظهر بالسودان ولبنان

بدأت اليوم الأربعاء أعمال الدورة 154 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، عن بعد، برئاسة فلسطين خلفًا لسلطنة عمان، ومشاركة وزراء الخارجية العرب ومن يمثلونهم، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وتناقش الدورة الوزارية العادية لمجلس جامعة الدول العربية عددًا من القضايا العربية المهمة في مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات المتسارعة التي شهدتها في الآونة الأخيرة.

وقال أبو الغيط: "تعيش منطقتنا العربية، والعالم على اتساعه، على وقع أزمات متلاحقة، والأزمات بطبيعتها لحظات استثنائية كاشفة عن عمق التعاطف الإنساني بين البشر والشعوب، وقدرتهم على العمل معاً لمواجهة تحدٍ مشترك، هكذا رأينا المساعدات العربية تتدفق على السودان لمواجهة محنة الفيضان وما ولده من مُعاناة غير مسبوقة، ومن قبلها لبنان في مواجهة كارثة انفجار مرفأ بيروت، بكل ما صحبه من خسائر مؤلمة".

وتابع: "نعزي أسر الضحايا في البلدين الشقيقين، ونؤكّد أهمية الجهد الإغاثي العربي في التعامل مع هذه الكوارث، ونعتبر هذا الجهد عنواناً مهماً على التضامن العربي والعاطفة المشتركة بين الشعوب".

وهنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته، وزير خارجية دولة فلسطين، على تولي بلاده رئاسة أعمال الدورة 154 للمجلس الوزاري"، مُتمنياً كل التوفيق والنجاح لأعمالها.

كما شكر يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية لسلطنة عُمان، مبينًا أنه قاد أعمال الدورة المنقضية بكل اقتدار ومهنية وحكمة، معبرا عن تقديره لدور يوسف بن علوي عبر سنوات توليه منصبه في دعم العمل العربي المشترك، وما تميز به من خبرة مشهودة في التعمق في القضايا، ومن قدرة محمودة على البحث عن نقاط الالتقاء وتسوية الخلافات.

وهنأ أبو الغيط، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان الذي ينضم عضواً جديداً للمجلس الموقر، فأتمنى له كل التوفيق والسداد، مرحبا بعثمان الجراندي، وزير الشئون الخارجية للجمهورية التونسية، عضواً جديداً أيضاً في هذا المجلس، ونتمنى له كل التوفيق في مهمته".