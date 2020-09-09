"النمس والإنس" وراء غياب بطلة "بـ100 وش" عن برنامج "معكم"

غابت الفنانة دنيا ماهر عن تسجيل حلقة برنامج "معكم" للإعلامية مني الشاذلي، فلم تظهر خلال البرومو الدعائي المتنشر على الصفحة الرسمية للبرنامج.

وتساءل رواد السوشيال ميديا عن سبب غياب بطلة "100 وش" عن البرنامج، وتواصلت "الوطن" معاها لتوضح سبب غيابها، مؤكّدة أنَّ ذلك يرجع لانشغالها بتصوير أحدث أعمالها السينمائية "النمس والإنس".

وأضافت "دنيا": "ما قدرناش نظبط المواعيد، بس بنحضر لحلقة أخرى إن شاء الله".

يُذاع برنامج "معكم" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء.

وشهد برومو الحلقة الجديدة، العديد من المواقف الطريفة، حيث رقص الجميع على أنغام أغنية "مليونير"، فضلًا عن الغناء لمخرجة المسلسل كاملة أبو ذكري، التي غابت عن اللقاء أيضًا.

مسلسل "بـ100 وش" عُرض في موسم رمضان 2020، وشارك في بطولته آسر ياسين ونيللي كريم وإسلام إبراهيم وعلا رشدي ‏وشريف ‏دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.