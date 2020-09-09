أبناء القبائل بالطوابير في انتخابات "الشيوخ" بمطروح

شهدت مدينة براني في محافظة مطروح، طوابير أمام لجانها الانتخابية ضمن اليوم الثاني لجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ.

وقال إدريس أبوالسويطية عمدة قبيلة الجميعات بمطروح لـ "الوطن"، إن اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ، شهد إقبالا من جميع أبناء القبائل في مطروح، خاصة في الضبعة والحمام ومرسى مطروح.

وزادت نسبة التصويت في مراكز الضبعة والحمام وسيوة، بينما قطع مواطنو واحة جارة أم الصغير رحلة سفر تجاوزت 300 كيلو بعمق الصحراء الغربية جنوب مطروح للإدلاء بأصواتهم.

وأكد الشيخ جبريل عمر، شيخ واحة الجارة، لـ"الوطن"، أن الانتخابات استحقاق دستوري، وجميع أهالي الجارة يحرصون على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في أي عرس انتخابي.