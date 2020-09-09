صور.. طوابير بـ"الكمامات" أمام لجنة "منشأة علي" في كفر الشيخ

شهدت لجنة قرية منشأة علي التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إقبالاً كبيراً من الناخبين، الذين حرصوا على ارتداء "الكمامات".

ووقف الناخبون، في طابور انتظاراً لدورهم في التصويت، مؤكدين على حرصهم على الحضور من منطلق المشاركة الإيجابية والواجب الوطني.

وفي السياق نفسه، شهدت بعض لجان المحافظة خاصة في القرى، إقبالاً ملحوظاً في جولة الإعادة، حيث حرص المواطنون على الحضور للإدلاء بأصواتهم في آخر أيام جولة الإعادة التي تجرى بين 4 مرشحين في المحافظة بينهم اثنان تابعان لحزب مستقبل وطن، وآخران لحزب النور السلفي، وحرص البعض على توفير سيارات لنقل الناخبين إلى مقار اللجان الانتخابية.

وتصدر كبار السن من السيدات والرجال المشهد الانتخابي، حيث حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في الساعات الأولى.

وحرص متطوعون، أمام اللجان المختلفة، على اصطحابهم إلى لجانهم الانتخابية، فيما حرص آخرون على استخراج اسم الناخب ورقمه في كشوف الانتخابات، ومعرفة لجنته تسهيلًا على المواطنين في عملية التصويت.

وفتحت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، أبوابها أمام الناخبين في ثاني أيّام جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، حيث تستقبل 585 لجنة فرعية، مليوني و350 ألف ناخبًا، وتضم المحافظة لجنة عامة، و585 مركزًا انتخابيًا، وسط تواجد مكثف من قوات الشرطة، واتباع الإجراءات الاحترازية.