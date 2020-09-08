طوابير للسيدات أمام لجان القليوبية

شهدت مقار اللجان الانتخابية بقرية كفر منصور بطوخ مسقط رأس المرشح أبوسريع امام مرشح ائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة مستقبل وطن عن حزب الشعب الجمهوري إقبالًا كبيرًا من السيدات اللاتي تصدرن المشهد الانتخابي بطوابير أمام اللجان، وسط تعزيزات أمنية مكثفة لتأمين الناخبين.

وفتحت 689 لجنة فرعية موزعة على 532 مقرًا انتخابيًا بالقليوبية، أبوابها أمام الناخبين للتصويت بجولة الإعادة، علي مقعد وحيد، ضمن 6 مقاعد، من بين 5 مقاعد فردية تم حسمها في الجولة الأولى للانتخابات، حيث يبلغ إجمالى عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة بـ3 ملايين و255 ألف ناخب.