الشريف: الإسكندرية بها 7 مراكز خدمات تموينية متطورة

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، مركز خدمات محرم بك التمويني المتطور بمنطقة غيط العنب الصعيدي نطاق حي وسط، الذي يقدم خدمات مجانية ويخدم قطاع كبير من المواطنين يمتد ليشمل منطقة العطارين ومنطقة محرم بك ومنطقة أبيس. وهو المركز السابع الذي يتم افتتاحه بالمرحلة الأولى لتطوير المكاتب التموينية القديمة بالمحافظة، في إطار خطة الدولة في التحول الرقمي، وذلك بحضور المحاسب محمد سعدالله مدير مديرية التموين، واللواء علاء يوسف رئيس حي وسط.

وخلال الافتتاح؛ قال الشريف إن جميع الجهات المعنية بالمحافظة تعمل على تفعيل الخطة الاستراتيجية للدولة لإتمام عملية التحول الرقمي وميكنة كل القطاعات الحكومية. وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف أن الإسكندرية تضم 7 مراكز خدمات تموينية متطورة بديلا عن 14 مكتبا تموينيا قديما كمرحلة أولى من أصل 25 مكتبا تموينيا قديما على مستوى المحافظة.

ولفت إلى أن جميع المراكز تقدم خدمات مجانية للمواطنين، فضلا على أنها تعمل بنظام مطور إلكترونيًا من خلال الحواسب الإلكترونية. والمدة الزمنية للتعامل مع المواطن لأداء الخدمة لا تتعدى العشر دقائق، مشيرا إلى أنه سيتم تباعا تطوير جميع المكاتب وفقا للأولويات والاحتياجات.

من جانبه أوضح؛ مدير مديرية التموين، أن المركز يتعامل مع المواطنين من خلال عدد 8 شبابيك بدلا من شباك واحد للمكتب التمويني القديم، ويتعامل المركز بالنظام البنكي حيث لا يوجد طوابير ولا تكدسات ولا زحام، ويتم استدعاء المواطن بنظام النداء الآلي للتعامل من خلال أحد الشبابيك، لافتا إلى أن المركز به خدمات على أعلى مستوى من تواجد كاميرات للمراقبة ولوحات إرشادية لتوجيه المواطنين للمستندات المطلوبة، ويعمل في هذه المراكز موظفين على كفاءة عالية تم تدريبهم وتأهيلهم على مهارات التعامل مع المواطنين.

من الجدير بالذكر أن الـ 7 مراكز مطورة بأنحاء الإسكندرية تشمل؛ مركز السيوف المطور ويضم مكتبين تموينيين هما رمل 2 ورمل 3، ومركز حي شرق ويضم مكتبين رمل 1 وسيدي جابر، مركز حي غرب ويضم 4 مكاتب تموينية في تجربة فريدة من نوعها و هم مينا البصل 1 ومينا البصل 2 وكرموز وغيط العنب، ومركز حي العجمي ويضم مكتب الدخيلة، ومركز أبو قير ويضم مكتب أبو قير، ومركز طوسون ويضم مكتب طوسون، ومركز محرم بك ويضم 3 مكاتب محرم بك 1 ومحرم بك 2 والعطارين.