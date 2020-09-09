كشف ملابسات واقعة العثور على جثة مواطن الإسكندرية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة شخص مجهول أسفل كوبرى الثروة السمكية بدائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن تحديد هوية المتوفى وتبين أنه (بالمعاش، مقيم دائرة قسم شرطة الدخيلة)، وأن وراء إرتكاب الواقعة (عدد 8 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الدخيلة).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وقرروا أنه أثناء قيامهم بالإشتراك مع المتوفى فى التنقيب عن الآثار بمنزل أحد المتهمين كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة، إنهالت الأتربة على المتوفى أثناء تواجده داخل حفرة مما أدى لوفاته، وقاموا بإستخراجه ووضعه داخل سيارة ميكروباص قيادة أحد المتهمين وإلقائه بمكان العثور خشية إفتضاح أمرهم، وأضافوا بتخلصهم من الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه ومتعلقاته الشخصية بإلقائها بمياه البحر .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .