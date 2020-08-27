تموين وسط الإسكندرية تضبط سيارة بها 1800 زجاجة زيت تموين دون فواتير

تمكنت إدارة تموين وسط في الإسكندرية برئاسة طه زيتون مدير الإدارة وإشراف عبدالله عثمان رئيس الرقابة، وفريق العمل التابع له، بشن حملات رقابية مشددة بنطاق الإدارة، وذلك بناء على تعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين، والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على السلع التموينية المدعمة حفاظا على أموال الدعم المقدم للمواطنين.

وأسفرت الحملات عن ضبط سيارة تقل محملة بـ 1800 زجاجة زيت تموين دون فواتير، ضبط بقال تمويني بحيازته 600 زجاجة زيت تموين دون فواتير.

وتمكنت الحملة من تحريز الكميات المضبوطة من السلعة التموينية المدعمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على وكيل النائب العام.