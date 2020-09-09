المؤلف محمد سيد بشير يدخل المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

تعرض المؤلف محمد سيد بشير، لوعكة صحية، خلال الساعات الماضية، دخل على أثرها أحد المستشفيات بالقاهرة.

وكتب "بشير" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الساعة 12 بليل أمبارح وبدون مقدمات دايخ وعندي إسهال وبوادر غثيان وربنا يستر.. ودلوقتي في المستشفى.. يارب خير".

وكان النجمان عمرو سعد ومصطفى شعبان، قد استقرا بشكل نهائي على خوض دراما رمضان 2021 معا، بمسلسل يكتبه المؤلف محمد سيد بشير، ويخرجه أحمد خالد موسى ويحمل عنوان "عش الدبابير"، وهم اسم مؤقت للمسلسل الذى يتم تصويره فى عدة دول، حيث يرغب النجمان في ظهور العمل بشكل يليق بجمهورهما.

ويبدأ "سعد" و"شعبان"، تصوير المشاهد الأولى من المسلسل فى شهر نوفمبر المقبل، حيث انتهى المؤلف من كتابة أول 5 حلقات حتى الآن، ومن المقرر أن يقطع شوطا كبيراً فى الكتابة خلال هذه الأيام، وتجرى حاليا جلسات عمل بين النجمين والمؤلف والمخرج للوقوف على جميع التفاصيل الخاصة بالمسلسل.

"عش الدبابير"، يجمع بين عمرو سعد ومصطفى شعبان، حيث يقفان لأول مرة أمام بعضهما البعض فى عمل درامي، ويعكف المخرج أحمد خالد موسى حاليا على ترشيح بقية الأبطال، إذ أنه من المقرر أن يضم أكثر من نجم صف أول بجانب عدد من ضيوف الشرف.

المسلسل يدور فى إطار اجتماعى شعبى، حول شخصين يواجهان صعاب كثيرة ويتحدان للخروج منها، بينما يتربص بهما شخص آخر بمثابة العدو لهما ويدخلان معا فى صراع كبير.