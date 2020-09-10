لأول مرة.. ثنائيات النجوم تظهر في دراما رمضان 2021

بدأت ملامح موسم دراما رمضان لعام 2021، تظهر واضحة، لاسيما مع الإعلان عن أسماء الأعمال الدرامية وكذلك أبطالها، ومواعيد التصوير، وغيرها من التفاصيل المُتعلقة بالمسلسلات نفسها.

ويشهد الموسم الدرامي المقبل، خطوات جديدة، لعل أبرزها هو تعاون ثنائيات من النجوم في مسلسلات، لأول مرة، وترصدها "الوطن" في التقرير التالي:

1- "نسل الأغراب"

تعاقد الفنانان أمير كرارة وأحمد السقا مع تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في شهر يونيو الماضي، على مسلسل "نسل الأغراب"، إذ يتعاونا لأول مرة سويًا في عمل درامي.

"نسل الأغراب" من المقرر إنتاجه في رمضان لعام 2021، حصرياً على شاشات المتحدة، ومن إخراج محمد سامي.

2- "موسى"

أعلن الفنان محمد رمضان في تصريحات تليفزيونية، مشاركة الفنان باسم سمرة ضمن أحداث مسلسله الجديد "موسى" للمخرج محمد سلامة، والمقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

ويأتي هذا التعاون بعد مرور 7 أشهر على أزمة "رمضان" و"سمرة" التي وقعت داخل أحد الأفراح، وذلك بعد دفع الأخير للأول خلال غنائه لأغنية "إنساي"، حيث تسمر "رمضان" في مكانه من موقف زميله.

3- "عش الدبابير"

استقر النجمان عمرو سعد ومصطفى شعبان، بشكل نهائي على خوض دراما رمضان 2021 معا، بمسلسل يكتبه المؤلف محمد سيد بشير ويخرجه أحمد خالد موسي ويحمل عنوان "عش الدبابير"، وهم اسم مؤقت للمسلسل الذى يتم تصويره فى عدة دول، حيث يرغب النجمين ظهور العمل بشكل يليق بجمهورهما.

ويبدأ سعد وشعبان تصوير المشاهد الأولى من المسلسل فى شهر نوفمبر المقبل، حيث انتهى المؤلف من كتابة أول 5 حلقات حتى الآن، ومن المقرر أن يقطع شوطا كبيراً فى الكتابة خلال هذه الأيام، وتجرى حاليا جلسات عمل بين النجمين والمؤلف والمخرج للوقوف على جميع التفاصيل الخاصة بالمسلسل.

"عش الدبابير"، يجمع بين عمرو سعد ومصطفى شعبان للمرة الأولى حيث يقفان لأول مرة أمام بعضهما البعض فى عمل درامى، ويعكف المخرج أحمد خالد موسي حاليا على ترشيح بقية الأبطال، إذ أنه من المقرر أن يضم أكثر من نجم صف أول وعدد من ضيوف الشرف.

المسلسل يدور فى إطار اجتماعى شعبى، حول شخصين يواجهان صعاب كثيرة ويتحدان للخروج منها، بينما يتربص بهما شخص آخر بمثابة العدو لهما ويدخلان معا فى صراع كبير.