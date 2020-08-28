مسلسلات جديدة على "WaTch IT".. منها "عمر الناجي" لـ أمير كرارة

تستعد منصة "WaTch IT" لإنتاج مسلسلات درامية جديدة، لعرضها بشكل حصري لجمهورها، خلال الفترة المُقبلة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "شديد الخطورة" للفنان أحمد العوضي، والذي انتهى عرضه مؤخرًا.

وتضم القائمة الأولية، للمسلسلات الجديدة التي ستُعرض على المنصة، مسلسل "عمر الناجي" للفنان أمير كرارة، و"تحقيق" للفنان خالد أنور وأحمد مالك، وإسعاف يونس لـ محمد أنور نجم مسرح مصر.

عمر الناجي

وتُعد هذه المرة، التي يُشارك فيها أمير كرارة، في مسلسل درامي قصير، ويُعرض عبر منصة إلكترونية، حيث يُكرر تعاونه مع المخرج بيتر ميمي، الذي سبق وقد تعاونا سويًا في العديد من الأعمال الفنية خلال السنوات الماضية، كان آخرها مسلسل "الاختيار"، إذ يأتي العمل الجديد الذي يحمل اسم "عمر الناجي"، والمكوّن من 8 حلقات فقط، هو أحدث الأعمال الفنية التي ستجمعهما.

تحقيق

يشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد مالك وخالد أنور وهدى المفتى وهو من تأليف عبير سليمان، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وتدور أحداث المسلسل خلال 13 حلقة، فقد انطلق تصويره خلال الأيام الماضية.

إسعاف يونس

ويكثف الفنان محمد أنور ساعات تصوير مسلسله الجديد "إسعاف يونس"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على منصة watch it .

ويدور العمل في إطار تشويقي اجتماعي، وهو من بطولة محمد أنور وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التوني.

يُذكر أن محمد أنور شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل "قوت القلوب" مع النجمة ماجدة زكى على قناة الحياة، ومقرر عرض النصف الثاني خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولة العمل سهر الصايغ، خالد زكي، رانيا فريد شوقي، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت وتأليف محمد الحناوي وإخراج مجدي أبو عميرة