السودان يقدم الشكر للسيسي: مصر تجاوبت معنا بشكل سريع

أعرب وزير الصحة السوداني الدكتور أسامة عبدالرحيم، عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة المصرية، ووزارة الصحة، على تجاوبهم الكبير مع السودان، في هذه الظروف الخاصة بالطوارئ المتعلقة بالفيضانات والسيول، والتي تُمثل فرصة لتوطيد العلاقات بين البلدين، حكومة وشعبا.

وقال الدكتور أسامة عبدالرحيم، في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، في مطار الخرطوم لدى تسلم شحنة جديدة من المساعدات المقدمة للسودان، إن الدعم المصري الذي وصل إلى السودان كان عاجلا، مما عكس الاستجابة العاجلة من الحكومة المصرية لحالة الطوارئ التي يمر بها السودان.

وأشار "عبدالرحيم"، إلى أن وزيرة الصحة، هى أول وأكبر مسئول سياسي يصل السودان بعد إعلان مجلس الأمن والدفاع حالة الطوارئ يوم الجمعة الماضي.

وأضاف أنه سيكون هناك فريق طبي ودوائي وفريق إسناد من مهندسي الرش من مصر سيعملون في مناطق مختلفة في السودان، موضحا أن التواصل سيكون مستمرا طوال فترة الطوارئ في السودان مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وسيتم بحث مسائل أوسع من الطوارئ، متعلقة بنقل الخبرات وإصلاح النظام الصحي والتعليم الطبي.